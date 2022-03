Stadt Neuburg sucht dringend Fachkräfte

Plus Junge Leute wechseln öfter den Arbeitsplatz,was bei der Stadt Neuburg für Personalengpässe sorgt. Stadtarchiv und Stadtbücherei mit neuen Chefinnen.

Die Fluktuation in der Neuburger Stadtverwaltung ist deutlich angestiegen, allein am Wochenende hat die Stadt acht Stellenanzeigen geschaltet.