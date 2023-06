Stadtführung: Als der Hexenwahn auch Neuburg erfasste

In der Neuburger Altstadt gibt es eine neue Themenführung. Bei "Hexen, Heiler und Halunken" können Teilnehmer tief in die Zeit abtauchen und erstaunliches erfahren.

„Hexen, Heiler und Halunken – davon gab es reichlich in meiner Zeit“, erzählt Lucrezia Wohlgemut. In der Rolle der Apothekerwitwe aus Neuburg versetzt Stadtführerin Margit Vonhof-Habermayr ihre Zuhörer in das Jahr 1650. Der 30-Jährige Krieg ist gerade einmal zwei Jahre vorbei, es sind harte Zeiten. Die Menschen hungern, eine kleine Zwischeneiszeit lässt die Sommer kühl und nass, die Winter bitterkalt werden, die Ernte verfault auf den Feldern, das Vieh verendet. In dieser schwierigen Gemengelage gedeiht der Hexenwahn, wenn auch in Neuburg erst verzögert.

Was dem letzten protestantischen Neuburger Pfalzgrafen und Herzog Philipp Ludwig zu verdanken ist, wie Lucrezia im Schlosshof erzählt, wo überlebensgroße Steinstatuen Philipp Ludwigs und seiner Gemahlin Anna von Jülich-Cleve stehen. „Er hat 45 Jahre in Neuburg regiert und musste sich auch mit der Hexenverfolgung auseinandersetzen“, weiß sie. „Er versuchte, Schaden von seinen Bürgern abzuwenden.“ Doch die Hochstifte Eichstätt und Dillingen grenzen an Pfalz Neuburg und dort wütet der Hexenwahn bereits. Noch mahnt in Neuburg der lutherische Hofprediger zur Vorsicht.

Die Teilnehmer durften an der schwarzen Zugsalbe riechen. Margit Vonhof-Habermayr hatte einige Besonderheiten in ihrem Korb. Foto: Andrea Hammerl

Tatsächlich gibt es zu Philipp Ludwigs Zeiten nur einen einzigen Hexenprozess. Marie Vogt, die Witwe des Hofschneiders, muss, von der eigenen Tochter angeklagt, 40 Tage im Gefängnis zubringen, wird aber als unschuldig entlassen, weil sich die Tochter in den Verhören widerspricht. Am Ende muss die Mutter ihr Haus verpfänden und verarmt, weil sie die sogenannten Malefizkosten übernehmen muss – die Kosten für Verhaftung, Folter und Unterkunft.

Hexen-Stadtführung durch Neuburg: Was ein Vaterunser auf Papier und ein Stück Eisen einst bewirken sollte

Kleine Eibenzweige gegen Schadenszauber hat Lucrezia für die historische Tour durch Neuburgs Altstadt an ihre Zuhörer verteilt, die sie mit einer Holzklammer am Gewand befestigen. Weitere Beispiele für Weiße Magie sind ein Vaterunser auf Papier im Schuh oder etwas aus Eisen bei sich zu tragen, ein Hufeisen zum Beispiel, das heute noch als Glücksbringer gilt.

Die meiste Zeit jedoch geht es um Schwarze Magie, oder besser gesagt den Aberglauben daran, der zu Anklagen und Hexenverfolgung führte – auch in Neuburg. Die Bäckersfrauen Ursula Kopp und Maria Mandelmayr, die Metzgersfrauen Elisabeth Hipper und Anna Maria Nusser, die Bierbrauersfrauen Anna Spreng und Maria Habermeier sowie der reichste Bierbrauer der oberen Stadt, Georg Gunzner, dessen Angehörigen dann mehr als 700 Gulden Malefizkosten zahlen mussten, wurden hingerichtet.

Votivgaben aus Wachs waren Zeichen der Dankbarkeit und galten als Bitte um Gesundheit für das dargestellte Körperteil. Foto: Andrea Hammerl

Katharina Müller, die Frau des reichen Hofkastners Georg Müller, erhängte sich im Kerker an ihren eigenen Haaren, er wurde nach neunmonatiger Haft und 60 Verhören als Hexer enthauptet und verbrannt. Hexenverfolgung war übrigens ein lukratives Geschäft – für Henker wie für Richter und Ankläger, aber auch den Wirt, der die Hexenkommission auf Kosten des Angeklagten verköstigte, oder den Forstmeister, der beispielsweise 60 Gulden für das Holz des Scheiterhaufens erhielt.

Tief unter die Haut gehen die Geschichten aus längst vergangenen Zeiten

Tief unter die Haut gehen die Geschichten, die Pfarrer und Beichtvater Leonhard Mayer ins Kirchenbuch eingetragen und so überliefert hat. Ein gefährliches Unterfangen, das auch ihn vor Gericht hätte bringen können, denn nichts sollte von Hexen übrig bleiben, weshalb sie verbrannt wurden und die Asche in die Donau gestreut wurde.

Der Hexenwahn begann in Neuburg mit dem zum Katholizismus konvertierten Herzog Wolfgang Wilhelm, der seinem verstorbenen Vater nachfolgte und Jesuiten nach Neuburg holte. „Sie waren gespalten“, erzählt Margit Vonhof-Habermayr, „die Beichtväter stellten sich oft gegen den Hexenwahn, andere Jesuiten waren glühende Hexenverfolger.“

"Bist du, oh mein Schatz, schuldig - so bekenne es", schreibt Georg Kesers aus Rennertshofen an seine Frau, die 1629 verdächtigt wurde eine Hexe zu sein. Foto: Andrea Hammerl

Vom Schlosshof über den Rathausplatz zur Provinzialbibliothek, wo die Apotheke zeitweise untergebracht war, nachdem die ursprüngliche vom einstürzenden Turm der Hofkirche zerstört worden war, geht es weiter über die Alte Münz mit Hexenhaus und Hexenturm zum Hauptgefängnis, der Fronfeste hinter der heutigen Justizvollzugsanstalt. Dort liest die Stadtführerin einen herzzerreißenden Brief Georg Kesers an seine Frau vor, der im Stadtarchiv erhalten blieb. Um ihre Zuhörer wieder etwas aufzumuntern, verteilt sie am Ende der Führung einen Kräuterlikör, aus 50 Kräutern nach altem Rezept, und für die Kinder hat sie Hexenwasser dabei.

Info: Nächste öffentliche Hexenführung: Freitag, 14. Juli, 19 bis 20.30 Uhr, Treffpunkt Touristinfo am Ottheinrichplatz, keine Anmeldung erforderlich, Unkostenbeitrag 10 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

