Stadtgärtnerei ist fleißig: 20.000 Frühlingsblüher für Neuburg

Die Neuburger Stadtgärtnerei ist fleißig dabei, Beete und Kästen im Stadtgebiet zu bepflanzen. Dazu gehören Tulpen, Narzissen und Hyazinthen. Kälte und Schnee machen ihnen nichts aus.

Ganze 20.000 Pflänzchen sind es, die derzeit in Neuburgs Beete gesetzt werden – Goldlack und Tausendschön, Vergissmeinnicht und Tulpen, Narzissen und Hyazinthen. Den Löwenanteil machen laut Uwe Johannsen, Leiter der Stadtgärtnerei, 12.000 Stiefmütterchen aus. Sie gehören zur Gattung der Veilchen. Primeln hingegen werden nicht verpflanzt, weil diese schnell verwelken würden, so Johannsen.