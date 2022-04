Stadtkapelle Neuburg sendet nach langer Pause ein fulminantes Lebenszeichen

Plus Zwei Jahre lang durften die Blasmusiker der Neuburger Stadtkapelle keinen Ton vor Publikum spielen. Nach kurzer Probenzeit kehrten sie nun mit einem Osterkonzert zurück.

„Was lange währt, wird endlich gut“, ein Motto für die 45 Blasmusikerinnen und -musiker unter dem Dirigat Alexander Haningers, die zwei Jahre keinen Ton vor Publikum von sich geben durften, nun aber nach äußerst kurzer Probenzeit besinnliche Osterklänge zum Besten gaben, die sich wahrlich „hören“ ließen.