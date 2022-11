Stadtkapelle Neuburg unter neuer Führung

Bei der Neuburger Stadtkapelle folgt Dominik Bockelt auf Nino Alfke als Vorsitzender. Unter den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern ist auch Markus Haninger. Für alle gibt es zum Abschied minutenlangen Applaus.

Rund 70 Vereinsmitglieder fanden sich im Vereinsheim der Neuburger Stadtkapelle zur alljährlichen Hauptversammlung ein. Neben den umfassenden Berichten des musikalischen Leiters Alexander Haninger und der Kassenwartin Stefanie Hartmann standen unter anderem nach drei Jahren Neuwahlen des Vorstands auf der Tagesordnung. Drei Jahre, die sich der damals gewählte Vorstand ganz anders vorstellte, beschreibt Nino Alfke in seinem Bericht der Vorsitzenden die Arbeit während der Corona-Pandemie.

Viele damals neue Mitglieder kamen mit frischem Wind und vielen Ideen, die dann aber nicht weiterverfolgt werden konnten. Stattdessen hätten Gesetzestexte und Hygienekonzepte die Themen des Tagesgeschäftes auf der Tagesordnung der rund 18 Vorstandsitzungen im vergangenen Jahr verdrängt, erklärt er weiter. Nach seinem Bericht folgte ein emotionaler Abschied, denn er selbst wird aus privaten Gründen nach zwölf Jahren Vorsitz nicht erneut für das Amt kandidieren, was ihm sichtlich schwerfällt. Ein kleines Trostpflaster gibt es für ihn am Ende der Wahl dann doch, er bleibt weiterhin als Beisitzer für Verwaltung und IT im Gremium vertreten.

Der neue Vorsitzende der Neuburger Stadtkapelle, Dominik Bockelt, ist kein unbekanntes Gesicht im Verein

Sein Nachfolger als Vorsitzender wird, durch eine einfache Mehrheit bestimmt, Dominik Bockelt. Kein unbekanntes Gesicht im Verein, da er bereits seit vielen Jahren aktiver Musiker, Registerführer und Vorstandsmitglied ist. Er übernimmt gemeinsam mit Tobias Wetzel als seinen Stellvertreter und neun weiteren Vorstandsmitgliedern die organisatorische Leitung des Vereins für die kommenden drei Jahre.

Am Ende der Versammlung dann noch mal minutenlanger Applaus für die ausscheidenden Mitglieder der Vorstandschaft. Neben Nina Stut und Michael Kraus verlässt auch Markus Haninger, neuer Dirigent der Stadtkapelle Neresheim, aus eigenem Wunsch das Gremium. Alle betonen jedoch, dass sie dem Verein weiterhin als aktive Mitglieder und Musiker erhalten bleiben und die Vereinsentwicklung weiter vorantreiben wollten.

Die neue Vorstandschaft der Stadtkapelle Neuburg