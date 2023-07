Stadtkapelle öffnet die Tür für blutige Anfänger und ehrt "alte Hasen"

Plus Die Stadtkapelle Neuburg ehrt beim Tag der offenen Tür ihren Musikanten-Nachwuchs. Außerdem dürfen sich Besucher an den verschiedenen Instrumenten versuchen.

Der junge Mann ist um einiges kleiner als das Instrument, an dem er sich da versucht. Es kommt ein bisschen zu viel Luft und ein bisschen zu wenig Ton aus der Posaune. Macht aber gar nichts. Aller Anfang ist schwer, der Bub startet beim Tag der offenen Tür der Neuburger Stadtkapelle seine allerersten Versuche auf einem Blechblasinstrument.

Ein paar Meter weiter kommen schon etwas knackigere Klänge aus den Trommeln und Becken eines Schlagzeug-Equipments. Zwei kleine Nachwuchsmusiker experimentieren hier, mit großem Vergnügen und leichtem Staunen, an den möglichen Rhythmen der Percussion-Gruppe herum.