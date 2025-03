Stadtkapelle präsentiert beim Frühjahrskonzert irische Klänge

Am 5. April ist es wieder so weit – die Stadtkapelle Neuburg lädt zum traditionellen Frühjahrskonzert! Neben dem Stammorchester wird auch das Jugendblasorchester auf der Bühne zu hören sein. Als besonderes Highlight haben sich die drei Dirigenten Hildegard Kriner, Fabian Mnich und Alexander Haninger wieder etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Das gesamte Konzert steht unter dem Motto „Celtic Music“.

Mit leuchtenden Augen erzählt der Stadtkapellmeister: „Werke aus der keltischen bzw. irischen Musik stehen schon seit Jahren auf meiner Wunschliste für ein Konzert. Mittlerweile haben wir so viele Stücke zusammengetragen, dass daraus ein komplettes Programm für einen ganzen Abend entstanden ist.“

Ein Blick in die Proben zeigt schnell: Das Motto begeistert nicht nur die musikalische Leitung. Mit fast 80 Musikerinnen und Musikern allein im Stammorchester stößt der Probenraum bei den wöchentlichen Treffen an seine Grenzen. Sogar die Sitzordnung wurde im Laufe der Vorbereitungsphase angepasst, um allen Beteiligten Platz zu bieten und eine Mitwirkung zu ermöglichen. „So viele Musizierende hatten wir schon lange nicht mehr“, berichtet Vorsitzender Dominik Bockelt erfreut.

Frühjahrskonzert in Neuburg: Stadtkapelle widmet sich keltischer Musik

Um die Einzigartigkeit des Programms auch optisch zu unterstreichen, werden die Musikerinnen und Musiker – wie bereits beim Herbstkonzert 2022 und dem Filmmusikkonzert 2023 – ihre Tracht gegen elegante Abendgarderobe in Schwarz-Weiß tauschen. Auf die Frage, welche Werke das Publikum erwarten, erklärt Hildegard Kriner: „Wir haben eine abwechslungsreiche Auswahl getroffen – von typisch traditionellen irischen Klängen, Rhythmen und Tänzen, wie im Werk ‚Celtic Classics‘, bis hin zu weltbekannten Melodien wie ‚Lord of the Dance‘.“

Passend zum Thema dürfen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer zudem auf besondere Gäste freuen, die das Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden. Welche Überraschungen genau geplant sind, bleibt jedoch geheim. Ein Detail wird aber bereits verraten: Neben den Gastauftritten wird die Neuburger Parkhalle mit einer stimmungsvollen Lichtinszenierung perfekt in Szene gesetzt.

Erstmals wird zudem die im Landkreis bekannte Radiomoderatorin und Sängerin Kerstin Schulz als Moderatorin durch den Abend führen. Das Konzert beginnt am 5. April um 20 Uhr in der Neuburger Parkhalle. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Da es vor Ort keine geeigneten Verkaufsstellen gibt, sind die Tickets ausschließlich online unter www.stadtkapelleneuburg.de/tickets verfügbar .Für alle Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto anreisen, steht das Parkhaus am Parkbad kostenfrei zur Verfügung. (AZ)