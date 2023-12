Stadtpolitiker wollen mehr Sicherheit an der Neuburger Asylunterkunft

Viele Lastwagen und viele Kinder, die die Straße überqueren: Die Verkehrssituation vor der Neuburger Gemeinschaftsunterkunft ist problematisch. Nun soll sich etwas tun.

Neuburgs Stadtpolitiker wollen die Sicherheit an der Gemeinschaftsunterkunft in der Nördlichen Grünauer Straße erhöhen. Das Problem: Im dortigen Industriegebiet sind viele Lastwagen unterwegs, deren Fahrer durch die scharfe Kurve vor Ort noch dazu wenig Einblick in diesen Bereich haben. Dort überqueren aber viele Menschen, darunter auch Kinder, die Straße, um beispielsweise zum Bus zu kommen. Die Stelle sei "äußerst problematisch", betonte Bettina Häring ( FDP) im Verkehrsausschuss am Dienstagabend.

Als Sofortmaßnahme hat die Stadt in beide Richtungen ein "Achtung Fußgänger"-Schild aufgestellt. Im Gremium ging es nun darum, ob die Verwaltung an dieser Stelle eine Querungshilfe errichten kann, die zusätzliche Sicherheit versprechen würde. Rein rechtlich kann sie das nicht, schilderte Ordnungsamtsleiterin Birgit Peter-Fest. In den Richtlinien des Bundesverkehrsministeriums für Fußgängerüberwege sind bestimmte Frequenzen vorgeschrieben - sowohl, was den motorisierten Verkehr als auch die Fußgänger angeht. Doch beide Werte sind in diesem Fall zu niedrig, als dass auf dem Papier ein Zebrastreifen gerechtfertigt wäre.

Ein Zebrastreifen vor der Neuburger Asylunterkunft?

Auch wenn die Zahlen keine Querungshilfe hergeben, machten sich die Mitglieder des Verkehrsausschusses für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen stark. Neben der Beschilderung sollten Blinklichter installiert werden, schlug Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW) vor. Dies sei angesichts des hohen Lkw-Aufkommens "das mindeste, was wir machen können". Parteifreund Florian Herold appellierte an den Grundsatz "Sicherheit geht vor". "Wer Leute ansiedelt, muss auch die Infrastruktur schaffen." Bettina Häring und Franziska Hildebrandt (Wind) argumentierten ebenfalls für Blinklichter - ein Überweg wäre in ihren Augen noch besser.

Das Gremium entschied sich schließlich dafür, Warnblinklichter an dieser Stelle aufzustellen. Außerdem soll das Tiefbauamt die möglichen Kosten für einen Zebrastreifen ermitteln.