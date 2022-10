Neuburg

11:48 Uhr

Stadträte flüchten aus dem Saal: Michael Wittmair sorgt erneut für Eklat

Plus Neuburger Stadträte ringen um den Umgang mit Problem-Stadtrat Michael Wittmair. Der macht weiter wie bisher und sorgt mit einem erneut denkwürdigen Auftritt für einen Eklat.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Dieser Abend hält mehrere denkwürdige Momente bereit. Da ist Michael Wittmair (Linke), wie er am Mikrofon steht, mal wieder mit seinem Feindbild, der CSU, abrechnet, und am Ende gegen seinen eigenen Antrag stimmt. Da ist der eigentlich besonnene Bernhard Pfahler (FW), der wutentbrannt aufsteht und ruft: „Mit so einem Kollegen möchte ich nicht mehr in einem Raum sein.“ Und dann ist da Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der vor fast leeren Tischen im Kolpingsaal sitzt, und mit Blick auf eine anstehende Abstimmung erkennt, dass es doch ganz gut wäre, wenn die Gremiumsmitglieder mal wieder an ihren Platz zurückkehren könnten. Es war klar, dass diese Sitzung des Neuburger Stadtrats keine normale werden würde – doch es lief noch wilder als erwartet. Im Vorfeld hatten sich mehr als ein Dutzend Stadträte und Mitglieder der Verwaltung gegen Michael Wittmair gestellt, der durch persönliche Beschimpfungen immer wieder negativ aufgefallen war (die NR berichtete). Wer gedacht hat, dass Wittmair aufgrund des Gegenwinds einen Rückzieher macht, wurde getäuscht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen