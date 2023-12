Neuburg

vor 49 Min.

Stadträtin Doris Stöckl feiert ihren 60. Geburtstag - an Heiligabend

Plus Doris Stöckl feiert an Heiligabend ihren 60. Geburtstag. Der Doppel-Termin macht der Neuburger Stadträtin nichts mehr aus. Mit fast 50 hat sie Altenpflegerin als zweiten Beruf gelernt.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Wer am 24. Dezember Geburtstag hat, kann gleich doppelt feiern – oder die Party verschieben. Zu den „Betroffenen“ zählt die Neuburger Stadträtin Doris Stöckl. Ihr Geburtstag fällt auf den Heiligen Abend. Heuer ist es der 60.

Viele „Christkinder“ feiern am Vormittag Geburtstag und am Nachmittag Weihnachten. Doris Stöckl hält es ähnlich. Freunde und Bekannte werden also am Sonntag kurz vorbeischauen. Der Jubilarin ist es recht, denn seit Jahren richtet sie am 24. ein „Geburtstagsfrühstück“ her. In ihrer Kindheit, so erzählt Doris Stöckl, „ist der Geburtstag meistens im Weihnachtstrubel untergegangen".

