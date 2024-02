Stadtrat bestätigt neue Kommandanten in Gietlhausen, Ried und Bruck

Der Neuburger Stadtrat bestätigt die neuen Führungskräfte bei den Feuerwehren in Gietlhausen, Ried und Bruck. Der OB freut sich besonders über eine Frau in dieser Position.

Der Neuburger Stadtrat hat in der jüngsten Sitzung die neuen Kommandanten und Kommandantinnen der Feuerwehren in Gietlhausen, Ried-Hessellohe sowie Bruck im Amt bestätigt. Michael Goll hat künftig das Sagen bei der Freiwilligen Feuerwehr Gietlhausen, mit Christina Gegg hat er eine Frau als Stellvertreterin an seiner Seite. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Ried-Hessellohe wurde Markus Braun zum Kommandanten und Marco Winhart zu seinem Stellvertreter gewählt. Marcel Steinchen ist der neue Stellvertreter bei der Freiwilligen Feuerwehr Bruck - Stefan Kaltenegger hatte aus persönlichen Gründen sein Amt zur Jahreshauptversammlung niedergelegt. Die neuen Führungskräfte sind jeweils für die Dauer von sechs Jahren gewählt.

Neue Feuerwehrkommandanten in Neuburg-Gietlhausen, Ried und Bruck

Feuerwehrreferent Peter Ziegler (CSU) sprach ein großes Dankeschön an alle Kameradinnen und Kameraden für ihr ehrenamtliches Engagement aus. "Das ist heute nicht mehr selbstverständlich", zeigte auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) seine Wertschätzung. Ihn freue es besonders, dass bei der Feuerwehr Gietlhausen eine Frau in eine Führungsposition gewählt wurde. (ands)