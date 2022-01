Neuburg

Stadtratssitzung in Neuburg: Politik machen vor Ort oder von Zuhause aus

Plus Wegen der aktuell hohen Infektionszahlen kam in der jüngsten Sitzung des Neuburger Stadtrates wieder das Thema Hybridsitzungen auf den Tisch. Darüber entschieden wird aber erst noch.

Von Manfred Rinke

Vor knapp einem Jahr war das Thema schon einmal im Stadtrat, fand dort aber keinen Anklang. Jetzt brachte Gerhard Schoder die hybriden Sitzungen, also die Teilnahme in Präsenz oder von zu Hause aus, wieder ins Spiel, nachdem die Infektionszahlen in Neuburg einen Höchststand erleben und neun Stadträte bei der jüngsten Sitzung vor allem aus diesem Grund fehlten. Auch wenn die Mehrheit der am Dienstag im Kolpingsaal anwesenden Mandatsträger gegen die Teilnahme an Stadtratssitzungen von zu Hause aus stimmte, soll der Punkt in der nächsten Sitzung noch einmal diskutiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

