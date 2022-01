Stadtratssitzung in Neuburg: Viele Plätze blieben leer

Plus Für die Sitzung des Stadtrates in Neuburg meldeten sich etliche Mandatsträger bei Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ab. Nicht nur, aber vor allem im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Es hätte nicht viel gefehlt, und die Sitzung des Neuburger Stadtrates im Kolpinghaus am Dienstagabend hätte abgesagt werden müssen. Der Grund dafür hätte angesichts der in die Höhe rauschenden Infektionszahlen wenig überrascht.