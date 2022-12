Stadttheater Neuburg: Wenn das Theater Mut und Zuversicht vermittelt

Plus "Mein Blind Date mit dem Leben" im Neuburger Stadttheater zeigt die berührende Geschichte des überraschend erblindeten Saliya Kahawatte. Für ist aufgeben keine Option.

"Aufgeben ist keine Option", lautet das Lebensmotto von Saliya Kahawatte. Doch wie schwierig es sein kann, nach diesem Motto zu leben, brachte das a.gon München in Johannes Pfeifers Inszenierung von "Mein Blind Date mit dem Leben" im Neuburger Stadttheater auf die Bühne.