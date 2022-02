Stadttheater Neuburg zeigt "Freundschaft"

Im Neuburger Stadttheater ist Gilla Cremers Stück "Freundschaft" zu sehen.

Am Donnerstag, 24. Februar, 20 Uhr, zeigt das Neuburger Stadttheater das Schauspiel „Freundschaft“ von und mit Gilla Cremer. Zum Stück: Wer gute Freunde hat, sagen die Wissenschaftler, wird seltener krank, lebt länger und glücklicher. Aber was ist ein wahrer Freund, eine gute Freundin? Wie viele davon haben wir und wo hat die Freundschaft ein Ende? Ein laut Mitteilung der Stadt eingespieltes Theater-Duo packt das Thema beherzt an und begleitet vier Schulfreunde auf ihren Lebenswegen: Von kindlichen Schwüren zu jugendlichen Besäufnissen, vom verrückten Verkleidungsfest zum 30. bis hin zum hoch komplizierten Einladungsverfahren eines 50. Geburtstages – Beruf, Familie, neue Lieben und Trennungen zeigen der Freundschaft die rote Karte.

Im Stadttheater Neuburg geht es um die Freundschaft

Geschichten von Nähe und Albernheit werden lebendig, von Enttäuschung, Verlust und dem sehnlichen Wunsch, auch mit 75 Jahren noch einen guten Freund zu finden. Freunde braucht man fürs Tragen bei Umzügen, fürs Lernen vorm Abi, fürs Ausheulen bei Liebeskummer und fürs Mitfreuen bei Erfolgen. „You´ve got a friend“ wünscht sich wohl jeder. Die Schauspielerin Gilla Cremer und Pianist Gerd Bellmann besingen die Freundschaft, zeigen ihre Gesichter und erzählen Geschichten, die ebenso von Verlust und Enttäuschung handeln wie von Vertrauen, Trost und Freude.

Das Neuburger Stadttheater präsentiert das Schauspiel Freundschaft am Donnerstag, 24. Februar, um 20 Uhr. Karten sind erhältlich in der Tourist-Information, Ottheinrichplatz A 118, Telefon 08431/55400, tourist@neuburg-donau.de oder an der Abendkasse von 19 bis 20 Uhr. Aktuell gilt im Theater die 2 G-Regelung. (nr)