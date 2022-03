Stadtwerke Neuburg: Backen für die Ukraine

Neuburgs Stadtwerke-Azubis übergeben Scheck für die Aktion "Hilfe für die Ukraine".

Olga Mayr, die Initiatorin der Aktion „Hilfe für die Ukraine“, kam nicht mehr aus dem Staunen und freute sich riesig über einen selbst gebastelten Scheck in Höhe von 1000 Euro, den ihr Stadtwerke-Azubi Furkan Dagdelen jetzt in Schrobenhausen überreichte. Die Spende ist das Ergebnis einer Kuchenback- und Spendensammelaktion der Auszubildenden der Stadtwerke Neuburg an der Donau.

Neuburger Stadtwerke-Azubis backen Kuchen und sammeln Spenden

Die Stadtwerkerinnen und Stadtwerker sowie die Bereichsleiter und die Werkleitung hatten offensichtlich großen Appetit auf das süße Backwerk und zeigten sich sehr hilfsbereit, insgesamt wurden 750 Euro gespendet. Die Stadtwerke Neuburg rundeten dann die Summe auf 1000 Euro auf. Das gespendete Geld aus den Stadtwerken Neuburg wird auf ein Spendenkonto eingezahlt, es kommt den hilfsbedürftigen Menschen in der Ukraine zugute. (nr)