Städtische Kindergärten ändern ihre Öffnungszeiten

Plus Die städtischen Kindergärten passen ihre Öffnungszeiten an. Die Schließungszeit bleibt zwar gleich, wird aber künftig anders aufgeteilt. Auch bei den Gebühren ändert sich etwas.

Eigentlich waren sie im August immer komplett geschlossen und liefen in der ersten und vierten Woche mit einem Notdienst. Dies wird sich bei den städtischen Kindergärten nun aber ändern, nachdem der Stadtrat, ab dem 1. Januar 2023 werden die sogenannten Schließzeiten entzerrt. Außerdem wurden die Gebühren für die Kindergartennutzung in diesem Zuge angepasst.