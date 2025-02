Wer leitet eigentlich das Neuburger Krankenhaus vor Ort? Diese Frage ist in den vergangenen Monaten gar nicht so leicht zu beantworten. Denn an der Spitze der Klinik herrscht ein reger Wechsel. Betreiber Ameos hat den (Interims-)Führungsposten zuletzt innerhalb eines Jahres mehrfach neu besetzt – und der nächste Personaltausch steht bereits fest.

Andreas Zidar