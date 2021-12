Stahlschutzwand an der B16 verhindert in Neuburg frühes Abbiegen

Plus Wer von der Bundesstraße Richtung Donauwörther Berg abbiegen will, hat dafür jetzt nur noch eine verkürzte Spur. Die Unfallkommission hat das aus gutem Grund entschieden.

So manchem Autofahrer wird es schon aufgefallen sein: Eine mobile Stahlschutzwand blockiert seit Kurzem die Abbiegespur von der B16 kommend in Richtung Donauwörther Straße. Das Rechts-Abbiegen ist jetzt erst kurz vor der Kreuzung möglich, denn die Abbiegespur wurde deutlich verkürzt.