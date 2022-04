Standort gesucht: Abschlussfeier „River Beats“ in Neuburg steht auf der Kippe

Plus Kreisjugendring und Jugendzentrum möchten in Neuburg zum zweiten Mal nach 2019 die Zeugnisfeier „River Beats“ veranstalten. Doch bisher fehlt ein passender Standort.

Zwei Jahre lang war Pause. Wegen Corona, klar. Jetzt möchten der Kreisjugendring (KJR) und federführend das Jugendzentrum wieder eine organisierte, gemeinsame Abschlussfeier für die Abschlussklassen in Neuburg auf die Beine stellen. Es wäre, nach 2019, die zweite Ausgabe von „River Beats“. Doch die Organisation erweist sich als schwierig. Die Mitglieder des Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss mussten sich in der jüngsten Sitzung intensiv mit dem Vorhaben auseinandersetzen.