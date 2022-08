Neuburg

vor 31 Min.

Starbesuch: Eberhofer-Darsteller und Rita Falk zum Kurzbesuch in Neuburg

Plus Autorin Rita Falk und die beiden Schauspieler Sebastian Bezzel und Simon Schwarz besuchen den Neuburger Kinopalast. Für die Fans ist nur wenig Zeit eingeplant.

Von Anna Hecker

Ja Zefix, was macht denn der Eberhofer da mitten im beschaulichen Neuburg? Das wussten die vielen Fans, die sich am Dienstagnachmittag am Kinopalast eingefunden hatten natürlich ganz genau. Denn Bayerns bekanntester Dorfpolizist Franz Eberhofer, oder doch viel eher Schauspieler Sebastian Bezzel, der die berühmte Romanfigur auf der Kinoleinwand mimt, war mit Kollege Simon Schwarz (Rudi Birkenberger) und Autorin Rita Falk auf einen Zwischenstopp nach Neuburg gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen