Start mit Musikkabarett: "Starke Stücke" in Neuburg gehen in neue Saison

Jetzt gibt’s im Stadttheater in Neuburg wieder „Starke Stücke“. Los geht’s mit Stephan Zinner und einem Musikkabarett.

Das Neuburger Stadttheater startet am kommenden Dienstag, 27. September, in die neue Spielzeit 2022/23. Den Auftakt macht kein geringerer als Stephan Zinner, der vielen bekannt ist als Metzger Simmerl in der Kinoreihe der Eberhofer Krimis oder als Double von Markus Söder im Singspiel des Starkbierfestes auf dem Nockherberg. Seit vielen Jahren ist er als begnadeter Kabarettist unterwegs und erfreulicherweise gastiert er mit seinem neuen Programm „Der Teufel das Mädchen, der Blues und ich“ am 27. und 28. September jeweils ab 20 Uhr im Neuburger Stadttheater.

Stephan Zinner hat den Blues. Was nicht bedeutet, dass er niedergeschlagen ist, nein, ganz im Gegenteil. Mit der, dem Blues eigenen Energie geht er auf eine Reise zu den Wurzeln des Blues. Und diese Wurzeln liegen nicht wie viele Denken, ausschließlich im Mississippi-Delta im Süden der USA, nein, sie liegen auch in Trostberg in Oberbayern.

Kabarettist Stephan Zinner ist bei den "Starken Stücken" in Neuburg dabei

Natürlich gibt es dort keine Baumwollfelder, sondern Maisfelder, und den Teufel trifft man dort nicht an der Kreuzung, sondern in der Sparkasse am Eck, getrunken wird kein Bourbon, sondern Rüscherl, aber das Weibsvolk bringt einen auch dort zur Verzweiflung, die Arbeit ist hart, die Reichen sind reich, die Armen sind arm und nur die Musik kann einen retten.

Also nimmt Zinner die Gitarre in die Hand, jault mit Unterstützung eines wahren Teufelskerls namens Peter Pichler den Blues, predigt den Gospel und tanzt, dass es dem Satan ganz schwindlig werden wird. „Praise the Lord und rock on!“ Karten gibt es in der Tourist-Info (08431/55400) im Bücherturm und im Internet unter www.eventim.de. (AZ)