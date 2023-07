Neuburg

Startschuss für die 45. Neuburger Sommerakademie

Plus Am Sonntag wurde die Neuburger Sommerakademie eröffnet. Zwei Wochen ist nun nicht nur für Teilnehmende, sondern auch für Zuschauer ein dichtes Programm geboten.

Im würdigen Rahmen des Kongregationssaals wurde am Sonntagvormittag die 45. Neuburger Sommerakademie eröffnet. Auch heuer beginnen damit wieder zwei Wochen voll von Musik und Kunst.

In seinem Grußwort kündigte Bürgermeister Johann Habermeyer ein "umfassendes und inspirierendes Kunstprogramm" an. Er betonte, dass die Neuburger Sommerakademie mit ihrer langen Tradition eine der ältesten Akademien dieser Art in Deutschland sei. Rund 550 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Welt seien ab sofort wieder zu Gast in Neuburg, um sich in den zahlreichen Kursen weiterzubilden, darunter auch viele Kinder und Jugendliche. Das Begleitprogramm, das der interessierten Öffentlichkeit in den kommenden zwei Wochen geboten werde, sei "sensationell", lobte Habermeyer. Die Stadt unterstütze die Sommerakademie gerne - finanziell und personell. Sei sie doch ein wesentlicher Bestandteil der Kulturstadt Neuburg.

