"Startschuss für die Sanierung": Das Obere Tor bekommt eine Arbeitsgruppe

Das Obere Tor in der Neuburger Altstadt ist in schlechtem Zustand. Eine Arbeitsgruppe soll nun eine Lösung für die künftige Nutzung finden.

So kann es mit dem Roten Tor in Neuburg nicht weitergehen! Dass das Wahrzeichen der Stadt in keinem guten Zustand ist, ist seit Jahren klar. Nun wird dringender Handlungsbedarf gesehen, seit Untersuchungen im Sommer 2023 bestätigten, dass mittlerweile sogar die Statik gefährdet ist. Um gezielt eine Lösung für das Gebäude zu erarbeiten, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich mit einer möglichen Nutzung des Tors auseinandersetzen soll.

"Es ist eine große Herausforderung aber unumgänglich. Das ist der inoffizielle Startschuss für eine langjährige Sanierung", meinte Klaus Babel mit Blick auf die neue Arbeitsgruppe. Neun Mitglieder werden sich künftig zusammensetzen und nach Lösungen für das Rote Tor suchen. Als Leiter wurde Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer bestimmt, außerdem gehören Gabriele Kaps, Klaus Babel, Norbert Mages, Ralph Bartoschek und Franziska Hildebrandt der Arbeitsgruppe an. Drei Vertreter der Verwaltung, Dieter Reichstein, Alexander Regler und Jörg Hau komplettieren die Gruppe.

Das Obere Tor in Neuburg bekommt eine eigene Arbeitsgruppe

Ihre Aufgabe ist nicht leicht. Denn für die Sanierungsarbeiten und die spätere Nutzung dürfen nicht mehr als 1,7 Millionen Euro anfallen, so wurde es im Beschluss formuliert. Ein knappes Budget, mit dem die Arbeitsgruppe konfrontiert ist. Mit einer Gegenstimme wurde die Arbeitsgruppe offiziell eingesetzt.

