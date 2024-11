Startschuss für die Weihnachtszeit: Neue Angebote versüßen Marktbesuch

Er sei Besuchermagnet und Treffpunkt, „und ein bisschen streichelt er auch die Seele“, so beschreibt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling den 40. Neuburger Weihnachtsmarkt. Vor Hunderten Besuchern eröffnete er am Donnerstagabend das Treiben am Schrannenplatz mit Hüttenbetrieb, Pyramide, Eisarena, Südtiroler Schnitzkunst und der 35. Sozialverlosung. Der technische Start per Knopfdruck ließ die Lichter leuchten, den emotionalen Teil übernahm Christkind Lorena (Kluge) mit ihrem Prolog und den Engeln Anna und Elisa. „Die Neuburger Weihnacht ein jeder kennt, versüßt uns das Warten – vier Wochen Advent“, verkündete Lorena vom Brenner-Balkon herunter.

