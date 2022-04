Startschuss für Glasfaser in Neuburg fällt

Telekom baut schnelles Internet in Neuburg aus.

Die Internetverbindungen in Neuburg sollen schneller werden. Deshalb wird in großen Teilen der Stadt Glasfaser verlegt. Darauf einigten sich die Stadt Neuburg und die Telekom bereits im Januar dieses Jahres. Nun können sich Interessierte an die Telekom wenden. Denn der Startschuss für den Ausbau fällt nun, ab sofort kann man sich für den Ausbau anmelden.

Etwa 6250 Haushalte können laut Plan der Telekom in Neuburg bald an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Davor sind allerdings mehr oder weniger kleine Bauarbeiten nötig. In einer Infoveranstaltung erklärte die Telekom erneut, wie die Glasfasern verlegt werden können. Dafür stehen grundsätzlich drei Varianten zur Verfügung: Eine Option ist die Nutzung von vorhandenen Leerrohren, gibt es diese nicht, kann mittels einer sogenannten Erd-rakete Platz für solche Rohre geschaffen werden. Die aufwendigste Variante sieht vor, dass am Straßenrand ein kleiner Graben mit dem Bagger ausgehoben wird, die Rohre verlegt werden und der Graben wieder geschlossen wird. Die Kosten für den Anschluss werden in der Anfangsphase des Projekts von der Telekom getragen, später müssen Hausbesitzer selbst dafür aufkommen.

Welche Variante gewählt wird, hängt unter anderem von der Bodenbeschaffenheit ab. Sollte Interesse an einem Ausbau bestehen, können sich Bürgerinnen und Bürger direkt an die Telekom wenden und beraten lassen, welche Faserverlegung am besten ist.

Weitere Informationen gibt es auf der Website der Telekom unter www.telekom.de/glasfaser. Dort lässt sich auch herausfinden, ob an der eigenen Adresse ein Glasfaserausbau geplant ist, oder nicht. Ein genauer Zeitplan für den Ausbau in Neuburg ist noch nicht ausgearbeitet.