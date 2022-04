Startschuss für Neuburger Dult gefallen

Das Karussell auf der Neuburger Dult dreht sich wieder. Bis Sonntag sind dort die Schausteller vor Ort. Am Sonntag gibt es dann noch weitere Attraktionen in der Innenstadt.

Der Startschuss für die Neuburger Frühjahrsdult ist gefallen. Auf dem Schrannenplatz wurden die Buden aufgestellt, die Händler haben ihre Waren eingeräumt. Und natürlich darf auch das Kinderkarussell auf dem Marktplatz nicht fehlen. Öffnungszeiten sind am Freitag von 11 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 19 Uhr.

Neuburger Dult eröffnet, Marktsonntag und Krammarkt folgen

Die Dult geht noch bis zum Sonntag, 10. April. Dann werden auch der Krammarkt und der verkaufsoffene Sonntag stattfinden. In der Neuburger Innenstadt verwandeln sich zu dem beliebten Event wieder sechs Straßenzüge in ein Paradies für Krimskrams-Liebhaber. Von 10 Uhr bis 18 Uhr darf nach Herzenslust gefeilscht werden. (nr)