Startschuss für Neuburger Sommerakademie gefallen

Die 44. Neuburger Sommerakademie kann nach zwei Jahren wieder in Präsenz mit den Dozenten und Teilnehmern eröffnet werden. Auch Alexander Suleiman ist vor Ort.

Endlich wieder in Präsenz! Darin waren sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der feierlichen Eröffnung der Neuburger Sommerakademie im Kongregationssaal einig. In den vergangenen Jahren hatte der Festakt wegen der Corona-Pandemie nur digital stattfinden können. Manche Teilnehmer und sogar Künstlerische Leiterin Goda Plaum erlebten die Eröffnung zum ersten Mal vor Ort.

„Dahoam ist dahoam“, mit diesen Worten trat Alexander Suleiman, Künstlerischer Leiter des Bereichs Klassik, auf die Bühne im Kongregationssaal und drückte sicherlich das vorherrschende Gefühl aus, das wohl alle Teilnehmer aber auch Dozenten der diesjährigen Sommerakademie eint. Denn wie aus vielen Mündern bestätigt wurde, fühlt sich die Neuburger Sommerakademie für die Künstlerinnen und Künstler und ihre Schüler mittlerweile wie ein Familientreffen an. Und das ist nun mal am schönsten, wenn man sich vom ersten Moment an live und nicht über einen Bildschirm sieht – wie es in den vergangenen Jahren leider der Fall war.

Die 44. Sommerakademie kann nun aber wieder „unter fast normalen Umständen“ stattfinden, wie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bei seiner Eröffnungsrede zufrieden feststellte. Diese Schnapszahl sei eine umso schönere Zahl, meinte das Stadtoberhaupt, und nutzte den Moment, um auf die beachtliche Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte zurückzublicken: Was mit einem einzelnen Kurs angefangen hat, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem breiten Kursspektrum, in diesem Jahr können 32 Kurse gezählt werden und 530 Teilnehmer, von denen die Hälfte Kinder und Jugendliche sind.

Neuburger Sommerakademie mit Feier eröffnet

Er lobte den Idealismus unter anderem des Fördervereins der Sommerakademie, der in diesem Jahr 13 Stipendien für die Akademie ermöglicht hat, freute sich, dass unter den Dozenten stets neue Gesichter aber auch „alte Hasen“ zu finden seien, und konnte sich abschließend nur noch das Aufleben eines Fußballturnieres zwischen Akademie und Stadt wünschen, bevor er die Sommerakademie offiziell eröffnete.

Eingestimmt auf den nun folgenden Reigen künstlerischer Ergüsse wurden die Besucher der Eröffnungsfeier schon mal von kleinen musikalischen Einlagen. Suleiman gab am Cello drei Stücke zum Besten und wurde dabei von Heiko Stralendorff am Flügel begleitet.

In den kommenden zwei Wochen gibt es auch Veranstaltungen für Nicht-Teilnehmer. Informationen finden Interessierte unter www.sommerakademie-neuburg.de im Internet.