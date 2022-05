Neuburg

Startschuss in die Aktiv- und Gesundwochen in Neuburg

Monika Hoffmann (sitzend) startete mit einer Yoga-Stunde unter freiem Himmel in den Tag. Und viele wollten mit von der Partie sein.

Plus Yoga in der freien Natur und vieles mehr bieten die kommenden Gesundheitswochen. Am Samstag startete „Gesund und Aktiv“ auf dem Wittelsbacher Golfplatz.

Von Manfred Dittenhofer

Sie mussten schon eine Portion Kälteresistenz mitbringen, die Teilnehmerinnen der ersten Yoga-Stunde bei der Auftaktveranstaltung zu den Neuburger Gesundheitswochen Gesund und Aktiv. Dafür durften sie aber auch um 8 Uhr morgens den Tag auf dem Rasen des Wittelsbacher Golfclubs beginnen. Als Yogalehrerin Monika Hoffmann schon zum Morning Yoga lud, richteten die Nordic Walker erst noch ihre Stecken her.

