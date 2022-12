Betrunken zur Polizei in Neuburg gefahren

Ein 34-Jähriger wollte bei der Polizei in Neuburg eine Unfallflucht anzeigen. Allerdings war er mit zu viel Alkohol im Blut dorthin gefahren.

Am Freitagvormittag gegen 8 Uhr kam ein 34-jähriger Mann zur Polizei Neuburg um eine Unfallflucht anzuzeigen. Sein Mietwagen, ein silberner Skoda, war von 4 bis 7 Uhr in Stepperg Am Hartlberg abgestellt. In diesem Zeitraum verursachte ein Unbekannter einen Schaden am Radkasten und an der Stoßstange des Fahrzeuges.

Bei der Anzeigenaufnahme stellte der Polizeibeamte starken Alkoholgeruch bei dem Mann fest, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,2. Nach der daraufhin durchgeführten Blutentnahme wurde schließlich die Unfallfluchtanzeige fertig bearbeitet.

Für den Nachhauseweg musste der Mann sich abholen lassen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Neuburg unter 08431/67110 entgegen. (AZ)