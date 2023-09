Neuburg

Sterben wird teurer: Gremium will Neuburger Friedhofsgebühren erhöhen

Die Gebühren für die Friedhofskosten sollen in Neuburg angehoben werden. Auch die Grabplatzgebühren am Alten Friedhof.

Plus Seit 2013 sind die Friedhofsgebühren in Neuburg nicht erhöht worden. Das soll sich nun ändern, wenn es nach dem Finanzausschuss geht.

Von Anna Hecker

Zehn Jahre war es in Neuburg ruhig um die Bestattungsgebühren. Seit 2013 hatten sich die Kosten für die unterschiedlichen Beisetzungen in Urne und Grab nicht geändert. Und auch die Grabplatzgebühren wurden seit 2019 nicht geändert. Da der Deckungsgrad der Kosten so aber immer weniger wurde, musste das Thema in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses auf den Tisch. Je nach Posten schlug die Kämmerei Erhöhungen zwischen zwei und 160 Euro vor.

Im Jahr 2020 lag der Deckungsgrad der Kosten gerade einmal bei gut 64 Prozent. Das wurde bis 2022 zwar besser, doch immer noch liegt man unter 75 Prozent, wie Kämmerer Markus Häckl mit sorgenvoller Miene berichtete. 100 Prozent müsse man gar nicht erreichen, "aber 85 Prozent wären schon anzustreben". Denn: Der Friedhof gehört zu den Einrichtungen, die kostenrechnend sein sollen, also aus Einnahmen finanzierbar sein.

