Sternderlpass in Neuburg: Das sind die finalen Gewinner des Suchspiels

Der Sternderlpass ist das beliebte Adventssuchspiel des Stadtmarketingvereins durch die Neuburger Innenstadt und fand heuer in der zwölften Auflage statt. Woche für Woche durften sich Kinder mit ihren Familien auf den Weg machen, Buchstaben sammeln und daraus ein Lösungswort bilden. Die einzelnen Buchstaben versteckten sich in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte. Auch in der dritten und letzten Runde gab es viele Teilnehmer, die den gesuchten Begriff „Plätzchenbackzutaten“ herausgefunden und auf dem Sternderlpass notiert haben, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Am Dienstagabend, 17. Dezember, fand auf der Aktionsbühne am Schrannenplatz die finale Sternderlpass-Ziehung 2024 statt. Neuburgs Christkind Lorena und das Engerl Anna zogen gemeinsam mit Emelie Kopischke vom Stadtmarketing die glücklichen Gewinner.

Neuburg: Die Gewinner des Sternderlpass-Spiels

Über jeweils drei Neuros dürfen sich freuen: Theresa Christl, Emma Anderl, Selena Walter, Georg Grohmann, Leonie Schreier, Gabriel Hammerl und Anton Fuhr.

„Der Sternderlpass erfreute sich auch heuer wieder großer Beliebtheit“, betont Emelie Kopischke vom Stadtmarketing und ergänzt: „Das Suchspiel dient schon immer der Verbindung zwischen Neuburger Weihnacht und dem innerstädtischen Handel. Die Teilnehmer-Familien lernen die Innenstadt und ihre Angebote besser kennen und die Geschäfte erhalten mehr Aufmerksamkeit. Selbstverständlich machen wir mit dem Erfolgsspiel auch im kommenden Advent weiter.“ (AZ)