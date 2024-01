Sternsinger in Neuburg sammelten 26.500 Euro für arme Kinder

Die Sternsinger der Pfarreiengemeinschaft St.Peter-und-Hl.Geist in Neuburg sind bei meist widrigem Wetter losgezogen. Am Ende kamen sie auf ein „überwältigendes Ergebnis“.

Die Sternsinger der Pfarreiengemeinschaft St.Peter-und-Hl.Geist haben heuer 26.500 Euro an Spenden eingesammelt. Stadtpfarrer Herbert Kohler sprach in den Gottesdiensten von einem „überwältigenden Ergebnis“. Die Kinder und Jugendlichen seien bei meist widrigen Wetterbedingungen losgezogen, um für arme Kinder in Lateinamerika zu sammeln. Die Sternsinger hätten neben offenen Türen viel Zuspruch gefunden. Natürlich sind auch – sowohl in der Stadt wie im Umland – Türen verschlossen geblieben.

Der Sammelerlös geht komplett an das Kindermissionswerk „Aktion Sternsinger“. Natürlich haben die Teams neben viel Schokolade auch einen Geldbetrag bekommen, so Pfarrer Herbert Kohler. In der Aktion 2023 sammelten die Sternsinger im Bistum Augsburg 3,5 Millionen Euro, bundesweit 45 Millionen Euro. (rew)