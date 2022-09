Stiftung für Neuburger: Die Charity-Night kehrt zurück

Am 5. November lädt die Stiftung für Neuburger wieder ins Kolpinghaus zu einem großen Ballabend ein. Dafür gibt es noch Karten. Was dieses Jahr auf dem Programm steht.

Es darf wieder getanzt und in großer Runde gefeiert werden! Nach zwei Jahren Coronapause, in der auch die Stiftung für Neuburger Abstriche bei ihrem Benefizball machen musste, dürfen Besucherinnen und Besucher dieses Jahr wieder die Gala-Garderobe aus dem Kleiderschrank holen. Am Samstag, 5. November, laden die Stiftungsvorstände Ernst Kaltenstadler, Manfred Enzersberger und Bernhard Fortner ab 19 Uhr zum achten Mal ins Kolpinghaus zur Charity-Night ein. Dafür gibt es noch Karten.

Es ist eine Veranstaltung, die in dieser Form einmalig in Neuburg ist. An den festlich eingedeckten, runden Gala-Tischen wird im Laufe des Abends ein feines Drei-Gänge-Menü serviert. Auf der Bühne steht dieses Jahr die Band Ohlala, die zum Tanzen einlädt. Später, wenn die Herren ihre Fliege gelockert und die Damen ihre High Heels schon mal zur Seite gestellt haben, legt ein DJ auf. Als amüsanter Unterhaltungspunkt hat sich über die Jahre ein Spiel etabliert, bei dem Moderator Bernhard Mahler das Wissen, das Geschick oder auch das Glück der Gäste auf die Probe stellt. Dieses Jahr, so viel sei schon einmal verraten, kommt alles Gute von oben …

Eintrittskarten zum Preis von 95 Euro pro Person inklusive Aperitif und Menü gibt es ab sofort per Mail an stiftung@fuer-neuburger.de. Die Stiftung für Neuburger hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder und Familien in und um Neuburg in schwierigen Situationen finanziell zu unterstützen. Aber auch Kindergarten- und Schulprojekte werden gefördert.

Die Einnahmen rekrutieren sich aus Spenden, die die Stiftung das ganze Jahr über von Firmen und Privatleuten erhält. An dem Galaabend geben die Stiftungsvorräte wieder einen Einblick in ihre Arbeit und in die von ihnen unterstützten Projekte.