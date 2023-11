Neuburg

06:30 Uhr

Stiftung "Für Neuburger": Großer Run auf den Charityball

Plus Der Galaabend der Stiftung "Für Neuburger" hat so großen Zuspruch, dass dieses Jahr so viele Gäste wie noch nie ins Kolpinghaus kommen. Konzept funktioniert seit mittlerweile zehn Jahren.

Von Claudia Stegmann

Der Charityball war noch keine Stunde alt, da hatte Stiftungsrat Ernst Kaltenstadler schon den ersten Gast seiner Kleidung beraubt. Den fremden Schlips kokett um den Hals gewickelt, hatte er gleich eine Idee für das Spiel des Abends: Alle Krawattenträger müssten sich ihres Binders entledigen und dann gelte es zu erraten, welcher Schlips an welchen Kragen gehört. Vielleicht wollte er damit dem tatsächlichen Spiel des Abends geschickt aus dem Weg gehen, in dem er zum ersten Mal im Mittelpunkt des Geschehens stehen sollte.

"Der Ball der Bälle", wie Moderator Bernhard Mahler die Charity-Veranstaltung der Stiftung "Für Neuburger" nannte, hat am Samstag zum neunten Mal das Kolpinghaus in edles Licht gerückt. Dass der Charityball unter den Bällen in Neuburg den besten Ruf genießt, hat sich mittlerweile herumgesprochen - mit der Folge, dass immer mehr Gäste (immer wieder) dabei sein wollen. Die Veranstalter haben dieses Jahr deshalb das Experiment gewagt und das Kartenkontingent erhöht. An den runden Galatischen wurde "nachverdichtet", die Cocktail-Bar vom Saal in das Foyer gerückt. Ob dadurch die Qualität gelitten haben könnte, werden die Stiftungsräte Manfred Enzersberger, Bernhard Fortner und Ernst Kaltenstadler zusammen mit ihren Frauen in der abschließenden Manöverkritik beurteilen.

