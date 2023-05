Neuburg

18:00 Uhr

Stiftung Sankt Johannes investiert Millionen in Neuburg

Plus Die Stiftung Sankt Johannes verstärkt ihr Engagement und baut ein neues Wohnheim für Menschen mit psychischer Erkrankung. Auch das Pfarrhaus hat wieder Bewohner.

Von Winfried Rein

Die Stiftung Sankt Johannes Schweinspoint investiert in Neuburg in Millionenhöhe und verwirklicht im Stadtgebiet ein neues Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Damit verstärkt die Stiftung ihr Engagement im Raum Neuburg und betreibt mit dem neuen Projekt dann insgesamt vier Einrichtungen. Eine weitere im Stadtgebiet ist bereits in Planung.

Das aktuelle Projekt der Stiftung befindet sich im Stadtteil Ried und wird ein Wohnheim für 16 Menschen mit psychischen Erkrankungen. Derzeit laufen bereits die Bauarbeiten, die Stiftung investiert rund vier Millionen Euro. Die neuen Bewohner sollen Ende 2024 einziehen können.

