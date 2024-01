Stimmen Sie ab: Welcher Bäcker macht den besten Krapfen in Neuburg?

Der Fasching ist in vollem Gange und da darf natürlich ein Gebäck nicht fehlen: der Krapfen! Wir suchen den besten Krapfen in Neuburg.

Himbeere, Quitte, Aprikose oder doch lieber eine cremige Schokoladenfüllung? Mal mit Zuckerguss ummantel, in bunten Farben eingefärbt, mit kleinen Figuren verziert oder ganz schlicht mit Puderzucker bestäubt, bei Faschingskrapfen gehen die Geschmäcker auseinander. Jeder Bäcker hat sein eigenes Rezept und die Kreationen werden von Jahr zu Jahr außergewöhnlicher. Doch welcher Bäcker macht den besten Faschingskrapfen in Neuburg? Machen Sie jetzt bei unserem Voting mit und nennen Sie uns Ihren absoluten Lieblingskrapfen und bei welchem Bäcker man ihn kaufen kann.

Wer macht die besten Krapfen in Neuburg? Jetzt Vorschläge abgeben

Aus den Bäckereien, die Sie uns nennen, ermitteln wir die fünf Krapfen mit den meisten Stimmen. Und dann kommen echte Profis ins Spiel. Denn wer könnte besser über die Qualität des Faschingsgebäcks entscheiden, als das Prinzenpaar der Burgfunken? Der Krapfen, der bei den gekrönten Faschingshoheiten die meisten Nennungen auf sich vereinen konnte, darf sich zum Schluss "Krapfen-König" aus Neuburg nennen.

So können Sie mitmachen: Schreiben Sie uns bis Donnerstag, 1. Februar, eine Mail mit dem Namen des Krapfens und dem Ort des Bäckers sowie dem Grund für Ihre Entscheidung an redaktion@neuburger-rundschau.de, Stichwort Krapfen-Voting. Jede Stimme fließt in die Auszählung ein. Bitte achten Sie darauf: Die Bäckereien sollten ihre Filiale im Raum Neuburg haben. (AZ)