Stimmgewaltig und einfach im Thema: Matthias Enghuber auf dem NR-Podium

Bei der Diskussionsrunde der NR wird schnell klar, dass der CSU-Mann ein Polit-Profi ist. Inhaltlich überrascht er kaum. Mit FW-Konkurrent Weigert gibt er sich brüderlich.

Matthias Enghuber nutzen seine fünf Jahre im Landtag. Er präsentiert sich auf dem NR-Podium stimmgewaltig, kennt sich bestens aus. Selbst wenn er nicht das Wort führt, sieht man ihm seine Einstellung zu dem gerade Gesagten an: vehementes Kopfschütteln oder wohlwollendes Nicken. Enghuber hält mit seiner Einstellung nicht hinterm Berg.

Inhaltlich überrascht der 39-Jährige allerdings nicht: Er folgt im Großen und Ganzen der CSU-Linie, will sich aber auch im Landtag für die Region eintreten. Dafür verweist er auf seine Bilanz als MdL, auf seine regionalen Ämter als Kreisrat und Neuburger Stadtrat, als Jugendbeauftragter und Kindergartenreferent. Stellenweise wird es zu einem Rededuell mit Marina Abstreiter von den Grünen. Auf der anderen Seite outet sich Enghuber als politischer Kumpel von Roland Weigert (FW). Die beiden teilen sich auf dem Podium nicht nur einen Stehtisch, sie schieben sich auch gegenseitig Erfolge in der vergangenen Legislaturperiode zu. Hier wird klar, was die CSU bayernweit propagiert: Sie will und kann mit den Freien Wählern. Und Enghuber kann mit Weigert.

Matthias Enghuber zeigt sich auf dem Podium der Neuburger Rundschau entspannt und gelassen. Foto: Winfried Rein

Beim Durchleuchten des Menschen Matthias Enghuber erfahren die Zuhörer, dass der gebürtige Neuburger 15 Jahre lang Ministrant war, fünf Kinder hat und sich bei Entweder-oder-Fragen nicht wirklich entscheiden will. „Strauß oder Söder?“ Die Antwort ist – natürlich – nicht einfach einer der beiden Namen. Der eine stehe für eine glorreiche Vergangenheit, der andere für eine bessere Zukunft in Bayern. Und auch bei der Frage nach Windkraft oder Atomkraftwerke fällt die Antwort salomonisch aus. Windkraft unbedingt, aber als Übergang die letzten Atomkraftwerke laufen lassen.

Die CSU kann mit den Freien Wählern und Enghuber kann mit Weigert

Enghuber lenkt auf seine Erfolge: 200 Millionen für die Renaturierung des Donaumooses. „Wir können endlich etwas bewegen.“ Das funktioniere nur im Schulterschluss mit den Landwirten. Aber klar sei auch, „wenn wir nichts tun, verschwindet das Moor und damit auch die Grundlage der Landwirte.“ Deren Infrastruktur und Besitzverhältnisse würden geschützt, das gesamte Moor könne eh nicht wieder vernässt werden.

Redaktionsleiterin Barbara Wild, MdL Roland Weigert (FW), Marina Abstreiter (Grüne), Siegfried Sibinger (SPD), Theresa Ley (FDP), MdL Matthias Enghuber (CSU) und Redakteurin Katrin Kretzmann. Foto: Winfried Rein

Bei der zweiten Donaubrücke für Neuburg und beim Ausbau der B 16 ist Enghubers Einstellung klar. Beides müsse kommen und zwar so schnell wie möglich. Zum Thema Verkehrsinfrastruktur widersprach Enghuber gleich mehrmals den Ausführungen von Marina Abstreiter. Die CSU bevorzuge nicht das Auto. Auch auf der Schiene sei viel erreicht worden, wie die engere Taktung der Paartalbahn, der zusätzliche Halt in Brunnen und der barrierefreie Ausbau des Schrobenhausener Bahnhofs. Beim Heimatquiz konnte der MdL alle Bahnhalte im Landkreis fehlerfrei aufzählen. Ein Halb-Stunden-Takt des ÖPNV auf dem Land hält er für einen Wunschtraum. „Wir müssen eher auf kleine, flexible Einheiten, wie Anrufsammeltaxi und Flexibus setzen.“

Die Frage nach der Bildungspolitik in Bayern sorgte für ein Rededuell Enghuber – Abstreiter, da wurde der CSU-Mann regelrecht vehement. Er könne die Schlechtmacherei des bayerischen Bildungssystems nicht mehr hören. Es gebe ein Sonderinvestitionsprogramm. Außerdem sei die Ausbildung in der Erziehung verkürzt und die Mitarbeiter finanziell besser gestellt worden. „Unser Schulsystem ist gut, die Lehrer und auch unsere Schüler sind motiviert.“ Die beiden Moderatorinnen mussten Enghuber dann regelrecht stoppen.

Bei der Abschlussfrage antwortete Enghuber schnell: Ob er sich vorstellen könne, aus der katholischen Kirche auszutreten. Natürlich nicht. Denn: „In der Kirche läuft nicht alles richtig, aber Mahner müssen dabei bleiben, um von innen besser zu wirken.“