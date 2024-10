Störenfriede im Neuburger Brandlbad: Hat sich die Lage gebessert?

Störenfriede haben im Neuburger Brandlbad in den vergangenen Jahren immer wieder Ärger verursacht. Meist handelte es sich um junge Männer, die andere Gäste und das Personal anpöbelten und bedrohten. Die Stadtwerke reagierten und führten zur Freibadsaison vor zwei Jahren ein, dass ein Sicherheitsdienst an den Wochenenden kontrolliert. Doch das reichte noch nicht. Im vergangenen Jahr spitzte sich die Lage zu und die Security kam in manchen Wochen an jedem Tag. Heuer schließlich waren die Sicherheitskräfte erstmals an jedem Öffnungstag des Freibads vor Ort. Diese Maßnahme zeigte nun offenbar Wirkung.

