Strafzettel trotz Behindertenausweis: „Wie behindert muss man sein?“

Roland Weigl aus Burgheim hat auf einem Behindertenparkplatz in Neuburg geparkt. Trotz Schwerbehindertenausweis erhielt er einen Strafzettel. Wie kann das sein?

Die Parkplatzsuche in Neuburg gestaltet sich mitunter schwierig. An belebten Tagen findet man kaum eine freie Fläche, um sein Auto abzustellen. So erging es auch Roland Weigl vor zwei Wochen. Da er Besitzer eines Schwerbehinderten-Ausweises ist, stellte er sich auf einen Behindertenparkplatz und legte seinen Ausweis sichtbar hinter die Windschutzscheibe. Nach 15 Minuten kam er wieder und fand einen Strafzettel über 55 Euro an seinen Scheibenwischer geklemmt. Der Burgheimer war empört: „Wie behindert muss man in Neuburg sein, um auf einem Behindertenparkplatz als Schwerbehinderter parken zu dürfen?“, beschwert er sich.

Dieser Frage widmete sich unsere Redaktion. Der Übeltäter in diesem Fall ist die Bürokratie. Denn ein Schwerbehindertenausweis reicht nicht aus für eine Berechtigung, um einen Behindertenparkplatz zu nutzen. Der Ausweis wird vom Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) ausgestellt. Dafür muss man einen Antrag stellen mit den nötigen Arztberichten. Dort wird dann der Grad der Behinderung (GdB) festgestellt. Bei einem GdB ab 50 erhält man einen Schwerbehindertenausweis. Auf diesem befinden sich Kürzel, auch Merkzeichen genannt, die angeben, welche bestimmte Behinderung oder körperliche Einschränkung die Ausweisträgerin oder der Ausweisträger hat.

Neuburg: Trotz Schwerbehindertenausweis darf man nicht einfach auf Behindertenparkplatz stehen

Wenn auf dem Ausweis das Merkzeichen aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) oder Bl (Blind) zu lesen ist, kann man bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde – hier vor Ort ist es die Stadt Neuburg – einen blauen Parkausweis beantragen. Dieser genehmigt das Nutzen von Behindertenparkplätzen. „Wenn man das Gefühl hat, sein Status hat sich verschlechtert, kann man bei dem ZBFS einen Verschlechterungsantrag einreichen, um eventuell ein anderes Merkzeichen zu erlangen“, erklärt Michael Hafner, der in der Neuburger Verwaltung für den ruhenden Verkehr sowie die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig ist. So kann es dazu führen, dass man die Voraussetzungen erfüllt, um einen Schwerbehindertenparkausweis zu erhalten, und kann von da an die Behindertenparkplätze nutzen.

Mehr Informationen gibt es unter: www.neuburg-donau.de/rathaus/aufgaben-und-dienstleistungen/parkausweis-schwerbehinderte_id2659