Straßen in der Neuburger Innenstadt werden drei Tage lang gesperrt

In der Neuburger Innenstadt werden in dieser Woche zwei Straßen drei Tage lang gesperrt. Grund sind Glasfaser- und Wasserleitungsarbeiten.

In der Zeit von Mittwoch, 14. Juni, bis einschließlich Freitag, 16. Juni, müssen Teile der Rosenstraße sowie die Schmidstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Grund für die dreitägige Sperrung sind laut Angaben der Stadt gebündelte Arbeiten an der Glasfaser- und Wasserleitungsverbindung im zentralen Kreuzungsbereich der Schmid-, Färber- und Rosenstraße. Die unumgängliche Maßnahme werde so kompakt wie möglich durchgeführt, heißt es. Mit dem Fahrrad und zu Fuß sind beide Straßenzüge jederzeit völlig frei zu erreichen.

Schmid- und Rosenstraße in Neuburg werden gesperrt

Die Sperrung in der Rosenstraße betrifft den Abschnitt zwischen der Mazillisstraße bis zur Luitpoldstraße. Die Schmidstraße ist schon allein deshalb gesperrt, weil durch die Baustelle am Ende im Kreuzungsbereich keine Ausfahrt mehr möglich ist. Die drei Tage werden jedoch dazu genutzt, um die ohnehin anstehenden finalen Pflasterausbesserungen in der Schmidstraße durchzuführen und den Behindertenparkplatz zu verlegen. Letzteres ergebe in Summe einen weiteren Vorort-Parkplatz, schreibt die Stadt. (AZ)

