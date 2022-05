Neuburg

vor 3 Min.

Straßenbaustellen in Neuburg bisher ohne Verkehrschaos

Der Baustellen im Sehensander Weg, in der Ingolstädter Straße und in der Heugasse verursachen keine Probleme. Sperrung in der Münchener Straße dauert noch einige Tage.

Von Winfried Rein