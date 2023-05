Neuburg

Straßenfest am Samstag: Am Neuburger Donaukai wird die Straße gesperrt

Am Neuburger Donaukai wird am kommenden Samstag die Oskar-Wittmann-Straße gesperrt.

Die Oskar-Wittmann-Straße in Neuburg wird am kommenden Samstag gesperrt. Grund ist ein Open-Air am Donaukai aufgrund einer Jubiläumsveranstaltung.

Am kommenden Samstag, 3. Juni, ist die Oskar-Wittmann-Straße ab 16 Uhr für den Gesamtverkehr gesperrt. Die Sperrzeit läuft bis 3 Uhr nachts, teilt die Stadt mit. Grund für die Straßensperrung ist ein Open-Air am Donaukai aufgrund einer Jubiläumsveranstaltung - die Fly-Bar feiert das zehnjährige Bestehen. Fly-Bar feiert zehnjähriges Jubiläum: Sperrung am Neuburger Donaukai Bewohner der Fischergasse, Pferd- und Marienstraße können individuell zu- und abfahren, heißt es. (AZ)

