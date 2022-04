Straßennamen in Neuburg sollen weiblicher werden

Der Neuburger Bauausschuss hat sich für einen Straßennamen im Neubaugebiet Heinrichsheim entschieden. Der neue Name kommt dem Wunsch nach mehr Frauennamen nach.

Für das Neubaugebiet „Heinrichsheim West II“ musste der Neuburger Bauausschuss sich in seiner jüngsten Sitzung gleich zwischen vier Vorschlägen für einen Straßennamen entscheiden. Zu Auswahl standen „Geschwader“, der sich auf den alten Flurnamen bezieht sowie „An der Schwattern“, der Name wird von „alten Heinrichsheimern“ benutzt. Zudem waren zwei Straßennamen im Gespräch, die sich auf verdiente Neuburgerinnen beziehen. Zum einen „Karin-Kettl-Straße“ und „Antonia-Wagner-Straße“. Letzterer wurde von Gerhard Schoder ins Gespräch gebracht. „Mit diesem Namen wollen wir die Verbindung zu den Elisabethinerinnen zeigen. Gerade in der aktuellen Diskussion um die Zukunft des KJR-Krankenhauses wäre das ein wichtiges Signal“, meinte Schoder.

Stadt Neuburg will mehr weibliche Straßennamen

Generell war sich das Gremium einig, dass im Neuburger Straßennetz mehr Frauennamen vertreten sein sollten. Das Ergebnis fiel dann recht eindeutig aus. Eine Stimme wurde für „An der Schwattern“ abgegeben, drei Stimmen für „Antonia-Wagner-Straße.“ Mit einer Mehrheit von neun Stimmen setzte sich „Karin-Kettl-Straße als künftiger Straßenname durch. Kettl studierte unter anderem Neuburgs ersten Steckenreitertanz ein. (annh)