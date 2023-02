Neuburg

vor 32 Min.

Streikt im Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg

Plus Der öffentliche Dienst fühlt sich nicht wahrgenommen. Gewerkschaften und Verbände fordern 10,5 Prozent mehr Lohn. Rund 50 zivile Beschäftigte am Fliegerhorst in Neuburg kämpfen dafür.

Von Manfrd Dittenhofer

Sie sind stinksauer. Und das haben sie vor dem Tor zum Neuburger Fliegerhorst am Donnerstagvormittag auch kundgetan. Mit Ratschen und Pfeifen protestierten rund 50 zivile Beschäftigte am Fliegerhorst für mehr Lohn. Im Rahmen einer bundesweiten Aktion wurde das Geschwader einen Tag lang bestreikt. Der Verband der Arbeitnehmer der Bundeswehr (VAB) fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro. Und für Azubis 200 Euro mehr. Ungehalten reagieren die Verbandsmitglieder auf die Art und Weise der Verhandlungsführung durch die Arbeitgeber, allen voran Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

