Streit am Autoscooter: 14-Jähriger schlägt auf dem Neuburger Volksfest zu

Auf dem Neuburger Volksfest kommt es am Autoscooter zu einer Auseinandersetzung. Ein 14-jähriger Neuburger schlägt mit der Faust zu. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagabend ist es gegen 20.45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Neuburger Volksfest gekommen. Hierbei soll laut Polizei ein 14-jähriger Neuburger einen 18-Jährigen aus der Gemeinde Karlshuld am Autoscooter mit den Fäusten in den Bauch geschlagen haben. Der 18-Jährige erlitt dadurch starke Schmerzen und musste sich beinahe übergeben.

Er wurde anschließend durch den Sanitätsdienst behandelt. Der 14-Jährige konnte von der Polizei nicht mehr festgestellt werden. Durch Zeugen konnte er jedoch benannt werden. Weitere Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter der Rufnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)

