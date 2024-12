Streit auf B16 in Neuburg: Unbekannter schießt mit Gaspistole auf Autofahrer

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntagnachmittag auf der B16 bei Neuburg mit einer Gaspistole auf einen 60-jährigen Mann geschossen. Laut Polizei war der 60-Jährige aus dem Landkreis Donau-Ries gegen 17.10 Uhr auf der B16 von Burgheim in Richtung Neuburg unterwegs. Dabei soll ihm ein roter Kleinwagen mit Neuburger Zulassung sehr dicht aufgefahren sein. Der männliche Fahrer des Kleinwagens soll auch mehrmals gehupt haben. Am Kreisverkehr zur Münchener Straße hielt der 60-Jährige an und wollte den Fahrer des Kleinwagens zur Rede stellen. Als der 60-Jährige die Fahrertüre des roten Kleinwagens öffnete, schoss der Unbekannte laut Polizei unvermittelt mit einer Gaspistole mehrmals auf den Mann. Dieser wurde dadurch leicht verletzt.

B16 in Neuburg: Mit Gaspistole auf Autofahrer geschossen - das ist die Täterbeschreibung

Der 60-Jährige setzte sich anschließend wieder in sein Fahrzeug und fuhr weiter. Der Unbekannte und sein männlicher Beifahrer verfolgten ihn noch bis Rödenhof. Dort bogen sie nach links ab. Der 60-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte seine Verletzungen im Gesicht. Das Opfer konnte von den beiden Männern noch ein Foto fertigen. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, kurze blonde Haare, Brillenträger. Der Beifahrer hatte kurze dunkle Haare. Mehr ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 entgegen. (AZ)