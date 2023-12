Streit auf dem Parkplatz in Neuburg endet mit Schlägen

Ein Neuburger fühlt sich durch das Parkverhalten eines anderen Autofahrers provoziert. Es kommt zum Streit - und zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Der Streit um einen Parkplatz in der Richard-Wagner-Straße ist zwischen zwei Männern am Montagnachmittag eskaliert. Er mündete in einer handfesten Auseinandersetzung.

Wie die Polizei Neuburg mitteilt, meldete ein 24-jähriger Augsburger gegen 17 Uhr bei der Polizei, dass er von einem 58-jährigen Neuburger geschlagen worden sei. Kurz zuvor hatte der Augsburger auf dem Anwohnerparkplatz eines Mehrfamilienhauses geparkt. Der Wagen des 58-Jährigen wurde dabei offenbar eingeparkt. Das regte den Mann wohl sehr auf und es kam zum Streit.

Dieser gipfelte nach Zeugenangaben mit einem Schlag des 58-Jährigen gegen die Schulter des Augsburgers und einer Beleidigung. Der 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Das zeigte der Geschädigte nun bei der Polizei ein. Die Beamten stellten die Personalien der Männer fest und ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den Neuburger. (AZ)

