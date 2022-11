Streit im Asylbewerberheim: Mann geht mit Stuhl auf Kontrahenten los

Zwei Männer geraten im Asylbewerberheim in der Monheimer Straße in Neuburg aneinander. Der eine geht mit einem Stuhl auf den anderen los.

Am Montag gegen 17.35 Uhr ist es nach einem Streit im Asylbewerberheim in der Monheimer Straße in Neuburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei beteiligten Personen gekommen. Dabei soll laut Polizei einer der Beteiligten mit einem Stuhl auf seinen Kontrahenten losgegangen und versucht haben, diesen zu verletzen.

Streit in Asylbewerberheim in Neuburg

Der vor Ort tätige Sicherheitsdienst musste einschreiten. Die genauen Umstände sind zum gegenwärtigen Stand noch unklar und müssen im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden. Keiner der Beteiligten wurde ernsthaft verletzt. (AZ)