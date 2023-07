Streit in Neuburg eskaliert: Mann wirf mit Stein nach seinem Kontrahenten

In Neuburg eskaliert ein Streit zwischen zwei jungen Männern. Einer greift im weiteren Verlauf nach einem Stein und wirft nach dem anderen.

Bei einem Streit in Neuburg hat ein Mann mit einem Stein geworfen. Das teilte die Polizei mit. Am frühen Sonntagmorgen um 0.40 Uhr kam es in der Münchener Straße in Neuburg zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen. Ein 18-jähriger Mann aus Neuburg warf dabei einen Granitstein mit einer Größe von zehn auf zehn Zentimeter in Richtung seines Kontrahenten. Der Geschädigte, ein 21-jähriger Mann aus Neuburg, wurde dabei nicht verletzt.

Beim Eintreffen der eingesetzten Streifen trafen die Polizisten lediglich den Geschädigten sowie einen Zeugen an. Der Täter konnte noch vor Ort namentlich ermittelt werden. Die genauen Umstände der Tat müssen im Rahmen der weiteren Ermittlungen und Zeugenbefragungen geklärt werden. (AZ)